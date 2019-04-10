البيض.. وفاة ستينية وإصابة 5 أشخاص في حادث مرور بسيدي سليمان

لقيت امرأة حتفها وأصيب خمسة أخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الأربعاء ببلدية سيدي سليمان في البيض .

وأفادت المديرية الولائية للحماية المدنية أن الحادث وقع في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا على مستوى الطريق الوطني رقم 47.

بمفترق الطرق المؤدي إلى كل من بلديتي سيدي سليمان وبوعلام في إتجاه ولاية الأغواط.

وذلك نتيجة إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية كان على متنها الضحايا.

وأسفر الحادث عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 60 سنة و إصابة خمسة أشخاص أخرين تترواح أعمارهم ما بين 3 سنوات و50 سنة منهم ثلاثة نساء و رجل وطفل كلهم من عائلة واحدة.

وقد تم تحويل جثة المتوفاة نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بلدية بوعلام، فيما نقل المصابون إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج.