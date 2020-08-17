البيض: وفاة شاب غرقا بسد بريزينة

توفي مساء اليوم الاثنين شاب يبلغ 23 سنة غرقا بسد بريزينة حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية ببريزينة في حدود الساعة 13 و50 دقيقة.

مصالح الحاية المدنية باشرت في عملية البحث عنه وبعدما تدعمت بفرقة الغطس التابعة للوحدة الرئيسية لذات المصالح بالبيض تمكنت من انتشال جثة الغريق في حدود الساعة 17 و40 دقيقة تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البيض.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني ببريزينة تحقيقا في الحادث

وتجدر الاشارة إلى أن حالة الغرق هذه تعد السادسة على مستوى سد بريزينة والأولى خلال هذا الموسم حسب ماصرحت به مصالح الحماية المدنية للنهار اونلاين.