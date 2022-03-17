البيض..وفاة شخصين اختناقا بالغاز بالخيثر

توفي مساء اليوم شخصان، اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من سخان الماء ببلدية الخيثر في ولاية البيض.

ويتعلق الأمر بشخص يبلغ 39 سنة وزوجته 38 سنة، واللذان يقطنان بحي الهضاب ببلدية الخيثر.

وحسب مصدر للنهار فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية بالخيثر لنقل جثتي الضحيتين للعيادة متعددة الخدمات.

فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادثة.

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تم العثور على الطفل أيوب صاحب 5 سنوات سالما معافى باقليم دائرة الرقاصة بولاية البيض بعد ليلة كاملة من البحث في ظروف جوية صعبة.و كان قد تم الشروع في ابحث على الطفل المفقود أمس الثلاثاء من قبل مصالح الحماية المدنية و الدرك الوطني وجمع من المواطنين من المجتمع المدني و أعضاء الهلال الأحمر الجزائري رفقة أفراد عائلته. بعدما تم فقدانه بمنطقة جرين بالرڨاصة بفعل الرياح القوية و الزوابع الرملية.

هذا ويذكر أن مصالح الدرك الوطني رفقة مصالح الحماية المدنية تواصل عملية تمشيط واسعة للبحث عن طفل آخر ذو 16 سنة المفقود منذ مساء الأمس بمنطقة الموحدين إقليم دائرة الرقاصة.

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