البيض: وفاة شخصين في انهيار لخندق بورشة أشغال حفر قنوات الصرف الصحي

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البيض: وفاة شخصين في انهيار لخندق بورشة أشغال حفر قنوات الصرف الصحي
بقلم لعرج برمضان

أدى انهيار لخندق بورشة لأشغال حفر لشبكة الصرف الصحي بعمق حوالي 6 أمتار بحي أولاد يحي بالبيض إلى وفاة شخصين يبلغان 51 سنة و53 سنة.

أين تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالبيض في حدود الساعة 12:15 من منتصف النهار.

وتمكنت من انتشال جثة الشخص الأول من تحت الأنقاض في حدود الساعة 12:45 فيما تم انتشال جثة الشخص الثاني من نفس المكان في حدود الساعة14:45.

ليتم نقل جثة الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بعاصمة الولاية.
مصالح أمن ولاية البيض من جهتها فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.


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