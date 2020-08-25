البيض: وفاة شخصين وجرح اثنين آخرين في حادث مرور

تسبب حادث مرور صباح اليوم في وفاة شخصين، ذكر يبلغ 58 سنة وأنثى تبلغ 57 سنة وجرح اثنين اخرين من جنس ذكر يبلغان من العمر 43 سنة و30 سنة.

الحادث وقع في حدود الساعة 09 و15 دقيقة تمثل في انحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 119 في شطره الرابط بين بلدية توسمولين بالبيض ودائرة مشرية.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببوقطب مدعمة بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة مشرية لنقل الضحايا لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوقطب بالبيض والجرحى لمستشفى دائرة مشرية بالنعامة

من جهتها مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا في الحادث.