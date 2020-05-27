البيض.. وفاة شخصين وجرح 3 آخرين في حادث مرور

لقيت، اليوم الأربعاء، امرأتان حتفهما في حادث مرور وقع على مستوى ولاية البيض.

تدخل المركز المتقدم بالبنود لولاية البيض على الساعة السابعة و55د دقيقة، لأجل حادث مرور يتمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 118في شطره الرابط بين البنود و ولاية أدرار على بعد 150 كلم من الوحدة المتدخلة.

الحادث خلف وفاة 2 إناث البالغتان من العمر 34 و27 سنة في عين المكان.

فيما اصيب ثلاث ذكور، تتراوح اعمارهم مابين 33 و 22 سنة وطفل يبلغ من العمر سنتين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقدمت لهم الاسعافات الاولية في عين المكان وتم نقلهم الى الصحة الجوارية بالبنود .