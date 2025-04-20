البيض.. وفاة شخصين و إصابة آخر جراء انقلاب سيارة

لقي شخصان حتفهما وأصيب آخر في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 06، بلدية الخيثر دائرة بوقطب بولاية البيض.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث انقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 06، بلدية الخيثر دائرة بوقطب.

حيث خلف الحادث وفاة شخصين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة اثنين آخر بجروح تم اسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

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