البيض..وفاة شخص في حادث مرور

كما خلف حادث مرور وقع مساء اليوم الثلاثاء إصابة 15 شخص بجروح متفاوتة الخطورة. بالطريق الوطني رقم 47 في شطره الرابط بين البيض وبلدية بوعلام وبالضبط بمنطقة النويدرات.

أين تدخلت مصالح الحماية المدنية ببوعلام لإسعاف ونقل الجرحى إلى العيادة متعددة الخدمات ببوعلام. فيما تم تحويل 11 جريح منهم إلى مستشفى البيض يعانون من كسور واصابات مختلفة.

الحادث تمثل في إصطدام حافلة لنقل المسافرين تعمل خط البيض_بوعلام بحمولة مادة الإسمنت. بعد سقوطها من على مقطورة شاحنة انحرفت على مستوى الطريق الوطني رقم 47 حسب المعلومات المتوفرة.

هذا وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقة لهذا الحادث.

كما أصدر والي ولاية البيض فريد محمدي، قرار يلزم كل فلاح منتج للحبوب بدفع محصوله للموسم الحالي لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالولاية.

وفي هذا السياق، أوضح بيان لمصالح الولاية،أنه في حالة عدم دفع الفلاح للمحصول يتعرض للمتابعة القضائية مع حجز المنتوج وتحويله للتعاونية.

بالإضافة إلى إجراءات إدارية تصل إلى حرمانه من كل برامج الدعم الفلاحي بما فيها التسوية العقارية والكهرباء الفلاحية.

هذا ويذكر أنه تم تخصيص ثلاث نقاط لجمع المحصول على مستوى كل من البيض، بوعلام وبوقطب.

رئيس الجمهورية يُهنئ مولودية البيض واتحاد خنشلة بتحقيقهما الصعود

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمسية اليوم الإثنين مولودية البيض واتحاد خنشلة عقب تحقيقهما الصعود للرابطة المُحترفة.

حيث نشر الرجل الأول في الدولة الجزائرية تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما قال رئيس الجمهورية:”مبروك الصعود لاتحاد خنشلة ومناصريه، إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بالتوفيق في بطولة الموسم المقبل وحظ موفق في مشواره الكروي”.

قبل أن يُضيف:”مبروك لمولودية البيّض وأنصارها، الالتحاق بالمحترف الأول لكرة القدم. أتمنى كل التوفيق للفريق في مشواره خلال البطولة القادمة، وتحقيق المزيد”.