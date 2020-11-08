البيض.. وفاة ضحية سابعة جراء حادث إنفجار أنبوب الغاز

توفيت صباح اليوم بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة، ضحية سابعة جراء حادثة إنفجار أنبوب الغاز الذي وقع في العاشر من شهر أكتوبر الماضي بالبيض.

ويتعلق الأمر، بإمرأة كانت قد تعرضت رفقة زوجها لحادث مرور خطير تزامن وقوعه مع حادثة الانفجار قرب ذات الحي.

ووقع الحادث، نتيجة إصطدام مركبة بمركبة الضحايا، بسبب الهلع والفاجعة التي أحدثتها الواقعة.

يذكر أن الفقيدة كان تم نقلها في حالة خطيرة رفقة ثلاثة آخرين مساء يوم الحادثة عبر الاسعاف الجوي عن طريق مروحية تابعة للحماية المدنية الجزائرية، إلى مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.

أين تم وضع الضحية تحت العناية المركزة، إلى أن وافتها المنية صباح اليوم بذات المستشفى.