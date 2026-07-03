البيض.. وفاة طفلة وإصابة أخوها اثر حريق مسكن بحي النجوم

توفيت طفلة وأصيب أخوها اثر حريق شب بمسكنهما مساء الجمعة بحي النجوم بولاية البيض.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فقد تدخلت ذات المصالح من أجل إخماد حريق شبّ داخل بناية سكنية بحي طريق النجوم.

حيث تمكن أعوان الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أرجاء المنزل.

وقد خلف إصابة طفلين يبلغان من العمر 6 و9 سنوات، إضافة إلى شخص يبلغ من العمر 45 سنة، بحروق متفاوتة، حيث تم إسعافهم في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج أين توفيت الطفلة متأثرة بإصابتها فيما يرقد أخوها بذات المستشفى.