البيض: وفاة طفل إثر حادث مرور

لقي طفل حتفه، مساء اليوم الجمعة، دهسا بسيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 47 بولاية البيض.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنة، فإت ها الحادث وقع بالقرب من المجمع السكني ثنية أولاد مومن.

هذا وقد تم نقل الطفل البالغ من العمر 9 سنوات بسرعة إلى المستشفى، إلا انه فارق الحياة قبل وصوله متأثرا بجروحه البليغة.

ومن جهتها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادث.