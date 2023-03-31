البيض.. وفاة عشريني وجرح آخر في حادث انقلاب سيارة

توفي شاب عشريني يبلغ 22 سنة بعين المكان واصيب آخر بجروح في حادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية.

الحادث وقع، مساء الخميس، على مستوى الطريق الولائي رقم 99 الرابط بين دائرة الرقاصة ومدينة البيض.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، لتقديم الاسعافات الأولية للجريح ونقله إلى مؤسسة الصحة الجوارية بالرقاصة.

فيما تم نقل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث.

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