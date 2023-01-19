البيض: 11 جريحا إثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين

خلف حادث مرور وقع صبيحة اليوم الخميس 11 جريحا بالطريق البلدي الرابط بين بلديتي المحرة وتسمولين بولاية البيض.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد وقع الحادث على الساعة 03ساو 45 من صباح اليوم الخميس على مستوى الطريق البلدي الرابط بين بلديتي المحرة وتسمولين بولاية البيض. وتمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط “أدرار_تلمسان”.

أين تدخلت مصالح الحماية المدنية لإسعاف الجرحى ونقلهم الى الصحة الجوارية بالمحرة.