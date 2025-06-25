البيض: 3 سنوات حبساً نافذاً لمشعوذ بالأبيض سيدي الشيخ

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الأبيض سيدي الشيخ بأمن ولاية البيض من توقيف شخص يبلغ من العمر 52 سنة. متورط في النصب والاحتيال عن طريق الشعوذة وحيازة صور لأشخاص دون علمهم وممارسة مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن القضية جاءت إثر معلومات مفادها. وجود أحد الأشخاص يقوم بأعمال السحر والشعوذة بمقر سكنه بالأبيض سيدي الشيخ.

وأضاف البيان، أن التحريات التي باشرتها الفرقة في القضية بعد إخطار النيابة المختصة. وتم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه. أين تم العثور على مجموعة من الكتب تستعمل في السحر والطلاسم. وكذا صور وملابس مستعملة لأشخاص تستعمل في أغراض الشعودة.

التحقيق في القضية، بيـــن أن سالف الذكر يقوم بالنصب على ضحاياه باستغلال حاجاتهم من خلال ايهامهم بأساليب الشعوذة وكتابة الحروز والطلاسم الكاذبة.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي، قدم بموجبه نيابة محكمة البيض التي أمرت بايداعه 03 سنوات حبسا نافذا و300 الف دج غرامة مالية حسب ذات البيان.

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