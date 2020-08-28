البيض: 3 سنوات سجنا نافذا لشخصين سرقا أدوية من صيدلية

تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية البيض من توقيف شخصين بتهمة تكوين جمعية أشرار من أجل إقتراف السرقة من داخل صيدلية.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن حيثيات القضية تعود إلى بداية الأسبوع الحالي على إثر تقييد شكوى رسمية من قبل صاحب صيدلية تفيد بتعرضها للسرقة حيث تمت سرقة بعض الأدوية ومبلغ مالي قدره 8000 دينار.

وأضاف البيان، أن مصالح الأمن قامت على الفور بفتح تحقيق في القضية، والتي مكنت

من إسترجاع كمية الأدوية المسروقة في وقت وجيز وتوقيف الفاعلين بعد التنسيق مع النيابة وتفتيش مسكنيهما .

بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديمهما أمام النيابة بموجب إجراءات المثول الفوري أين أصدر في حقهما 03 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم.