البيض.. 4 مصابين إثر اندلاع حريق داخل ورشة لدهن السيارات

أصيب 4 أشخاص، جراء اندلاع حريق داخل ورشة لدهن السيارات على إثر اشتعال قارورة غاز البروبان، بحي قصر بن خيرة، ببلدية وولاية البيض.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تم التدخل من أجل إخماد حريق شب في ورشة لدهن السيارات. جراء اشتعال قارورة غاز البروبان، بحي قصر بن خيرة، بلدية ودائرة البيض. حيث تم إخماد الحريق ومنع انتشاره مع تسجيل احتراق سيارتين وانهيار جزئي لسقف الورشة.

كما خلف الحريق إصابة 04 أشخاص بإصابات مختلفة، تم إسعافهم بعين المكان و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

وسخر لهذه العملية 3 شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف.

