البيض: 5 سنوات حبس لشخص يدير مجموعة فايسبوكية مختصة في الاستهزاء بالمعلوم من الدين ونشر خطاب التمييز والكراهية

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39سنة متورط في قضية الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة مع التشجيع على نشر خطاب التمييز والكراهية.

وحسب بيان لمصالح الأمن بالبيض القضية جاءت اثر رصد مجموعة مغلقة عبر موقع الفايسبوك يختص أفرادها بنشر منشورات تضمنت تحريف آيات قرآنية مع الاستهزاء بالأنبياء والتشجيع والترويج والتحريض على الكراهية والتمييز ضد مجموعة من الأشخاص.

وأضاف البيان أن التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية بعد اخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض مكنت من تحديد هوية أحد مسيري المجموعة وتوقيفــه.

تم انجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه أحيل بموجبه أمام نيابة محكمة البيض اين استفاد من اجراء المثول الفوري حيث صدر ضده عقوبة 5 سنوات حبس نافذة. حسب ذات البيان.