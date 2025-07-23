البيض.. 6 قتلى و 19 جريحا في اصطدام بين حافلتين، شاحنة ذات مقطورة وسيارة اجرة

لقي 6 أشخاص اليوم حتفهم فيما أصيب 19 أخرين في حداث مرور بالطريق الوطني رقم 47 بمحور الدوران المركز الجامعي، بلدية ودائرة البيض.

وحسب بيان الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة 18:55 من أجل حادث اصطدام تسلسلي بين حافلتين لنقل المسافرين وشاحنة ذات مقطورة وسيارة اجرة.

وخلف الحادث عن وفاة 6 أشخاص 19 جريحا تم تقديم لهم الاسعافات الأولية ونقلهم للمستشفى المحلي في حين تم تحويل الضحايا لمصلحة حفظ الجثث.