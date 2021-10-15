البيض: قتيل و11 جريحا في اصطدام حافلة لنقل المسافرين ببقرة

لقي شخص حتفه وإصيب 11 شخصا إثر حادث مرور وقع اليوم على مستوى على مستوى الطريق الوطني رقم 47 بالبيض. وحسب مصادر النهار اونلاين الحادث وقع في حدود الساعة السابعة مساءا بالقرب من مفترق الطرق استيتن البيض.

وتمثل في اصطدام حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط البيض الغاسول بحيوان”بقرة”. وأسفر الحادث وفاة شخص في عين المكان وجرح 11 شخصا كحصيلة أولية .

أين تم نقل الجرحى من قبل مصالح الحماية المدنية الى مستشفى البيض. فيما تم تحويل جثة المتوفي الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى