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البيض.. 6 قتلى و 19 جريحا في اصطدام بين حافلتين، شاحنة ذات مقطورة وسيارة اجرة

بقلم لعرج برمضان
البيض.. 6 قتلى و 19 جريحا في اصطدام بين حافلتين، شاحنة ذات مقطورة وسيارة اجرة
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لقي 6 أشخاص اليوم حتفهم فيما أصيب 19 أخرين في حداث مرور بالطريق الوطني رقم 47 بمحور الدوران المركز الجامعي، بلدية ودائرة البيض.

وحسب بيان الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة 18:55 من أجل  حادث اصطدام تسلسلي بين حافلتين لنقل المسافرين وشاحنة ذات مقطورة وسيارة اجرة.

وخلف الحادث عن وفاة 6 أشخاص 19 جريحا تم تقديم لهم الاسعافات الأولية ونقلهم للمستشفى المحلي في حين تم تحويل الضحايا لمصلحة حفظ الجثث.

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