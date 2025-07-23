البيض.. إرتفاع حصيلة حادث المرور التسلسلي إلى 6 قتلى و45 جريحا

إرتفعت حصيلة حادث مرور وقع اليوم بالطريق الوطني رقم 47 بمحور الدوران المركز الجامعي، بلدية ودائرة البيض إلى 6 قتلى و45 جريحا.

وحسب بيان الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة 18:55 من أجل حادث اصطدام تسلسلي بين حافلتين لنقل المسافرين وشاحنة ذات مقطورة وسيارة اجرة.

وخلف الحادث عن وفاة 6 أشخاص 45 جريحا تم تقديم لهم الاسعافات الأولية ونقلهم للمستشفى المحلي في حين تم تحويل الضحايا لمصلحة حفظ الجثث.