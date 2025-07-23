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البيض.. إرتفاع حصيلة حادث المرور التسلسلي إلى 6 قتلى و45 جريحا

بقلم م .فيصل
البيض.. إرتفاع حصيلة حادث المرور التسلسلي إلى 6 قتلى و45 جريحا
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إرتفعت حصيلة حادث مرور  وقع اليوم بالطريق الوطني رقم 47 بمحور الدوران المركز الجامعي، بلدية ودائرة البيض إلى 6 قتلى و45 جريحا.

وحسب بيان الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة 18:55 من أجل  حادث اصطدام تسلسلي بين حافلتين لنقل المسافرين وشاحنة ذات مقطورة وسيارة اجرة.

وخلف الحادث عن وفاة 6 أشخاص 45 جريحا تم تقديم لهم الاسعافات الأولية ونقلهم للمستشفى المحلي في حين تم تحويل الضحايا لمصلحة حفظ الجثث.

رابط دائم : https://nhar.tv/mOf7R
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