البيض: إنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا عالقين جراء تساقط الأمطار

أنقذت مصالح الحماية المدنية بولاية البيض، مساء اليوم، شخصا كان على متن شاحنة عالقة بواد حاسي لبيض على مستوى الطريق الوطني رقم 47 بإقليم بلدية عين العراك.

وذلك نتيجة ارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة المتساقطة بولاية البيض.

فيما أنقذت المصالح ذاتها شخصين آخرين كانا على متن سيارة عالقة بواد على مستوى الطريق الوطني رقم 111. بقرية بوغرارة إقليم بلدية الشقيق، نتيجة السيول وارتفاع منسوب مياه الأمطار.