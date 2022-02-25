البيض: ايداع مدير أوبيجي واثنين آخرين الحبس المؤقت

طالع أيضا: قسنطينة: توقيف 7 أشخاص متلبسين بسرقة الكوابل النحاسية وإيداعهم الحبس

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قسنطينة، من توقيف عصابة أشرار تتكون من سبعة أشخاص بتهمة سرقة الكوابل النحاسية.

وحسب بيان للمجموعة الإقليمية، فإن العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها. خاصة ما يمس منها بسلامة الأشخاص والممتلكات. أين تم توقيف شبكة تتكون من 7 أشخاص. تتراوح أعمارهم مابين 18 و22 سنة، بتهمة سرقة كوابل نحاسية.

وتعود وقائع القضية إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بديدوش مراد. مفادها وجود أشخاص بمشتة عين خيوطي بلدية ديدوش مراد يقومون بقطع الأعمدة الخشبية الخاصة بالخطوط الكهربائية. ذات الضغط المنخفض بواسطة منشار لغرض سرقة الكوابل النحاسية. استغلالا للمعلومة تم وضع خطة محكمة للإطاحة بالمعنيين. أين تم توقيفهم في حالة تلبس بجريمة السرقة.

كما أسفرت العملية عن توقيف جميع أفراد العصابة المتكونة من 07 أشخاص. مع حل 04 قضايا سرقة تورط فيها المشتبه فيهم، وكذا حجز الوسائل المستعملة في الجريمة.

وبعد استكمال التحقيق، واستفاء كامل الإجراءات القانونية اللازمه، تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية، أين تم إيداعهم الحبس.

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