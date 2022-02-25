البيض: ايداع مدير أوبيجي واثنين آخرين الحبس المؤقت
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البيض ليلة أمس الخميس إيداع المدير الحالي لديوان الترقية والتسيير العقاري بالبيض رهن الحبس الإحتياطي. رفقة اثنين آخرين ويتعلق الأمر بمحاسب بذات الديوان ومقاول حسب ماعلمته النهار من مصادر خاصة.
وقد وجهت للأشخاص الثلاثة تهم مختلفة تتعلق بجنحة اختلاس وتحويل أموال عمومية بطريقة مخالفة للقانون مع جنحة إساءة استغلال الوظيفة، جنحة تحرير وثائق إدارية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمالها بالإضافة إلى جنحة المشاركة فيها وجنح أخرى
وأضاف ذات المصدر أن التحقيق في القضية مايزال متواصل من طرف الجهات المختصة.
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تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قسنطينة، من توقيف عصابة أشرار تتكون من سبعة أشخاص بتهمة سرقة الكوابل النحاسية.
وحسب بيان للمجموعة الإقليمية، فإن العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها. خاصة ما يمس منها بسلامة الأشخاص والممتلكات. أين تم توقيف شبكة تتكون من 7 أشخاص. تتراوح أعمارهم مابين 18 و22 سنة، بتهمة سرقة كوابل نحاسية.
وتعود وقائع القضية إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بديدوش مراد. مفادها وجود أشخاص بمشتة عين خيوطي بلدية ديدوش مراد يقومون بقطع الأعمدة الخشبية الخاصة بالخطوط الكهربائية. ذات الضغط المنخفض بواسطة منشار لغرض سرقة الكوابل النحاسية. استغلالا للمعلومة تم وضع خطة محكمة للإطاحة بالمعنيين. أين تم توقيفهم في حالة تلبس بجريمة السرقة.
كما أسفرت العملية عن توقيف جميع أفراد العصابة المتكونة من 07 أشخاص. مع حل 04 قضايا سرقة تورط فيها المشتبه فيهم، وكذا حجز الوسائل المستعملة في الجريمة.
وبعد استكمال التحقيق، واستفاء كامل الإجراءات القانونية اللازمه، تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية، أين تم إيداعهم الحبس.
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قسنطينة: توقيف شخصين وحجز 14غ كوكايين
كما تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من شخصين. خ.س يبلغ من العمر 38 سنة، ح.أ يبلغ من العمر 30 سنة تمتهن المتاجرة غير الشرعية بالكوكايين الصلبة
تعود تفاصيل القضية إلى قيام أفراد فصيلة الأمن والتدخل بدورية على مستوى محور دوران جبل الوحش بقسنطينة. في حدود الساعة 00:30 صباحا. أين لفت انتباههم سيارة سياحية كانت مركونة بجانب الطريق وعلى متنها الشخصين السالفي الذكر.
وبعد مراقبة الوثائق الإدارية للمركبة وتفتيشهما تفتيشا دقيقا، تمكن عناصر الفصيلة من العثور على كمية من مادة الكوكايين الصلبة. مقدرة بـ 14غ. ومبلغ مالي بحوزة أحدهما قدر ب 793000دج.
ليتم بعدها توقيف الشخصين المشتبه فيهما، وتحويل المركبة إلى المقر. أين تم مباشرة التحقيق معهما من طرف أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة.
بعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية، أين تم إيداعهما الحبس.