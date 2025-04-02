البيض.. وفاة طفلة وإصابة 5 أشخاص في انحراف وانقلاب سيارة

لقي شخص حتفه، اليوم الأربعاء، فيما أصيب 5 آخرون في حادث مرور بولاية البيض.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 6 اتجاه “الكاف لحمر”، ببلدية ودائرة بوقطب.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة، ما خلّف وفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة 5 آخرين تتراوح ٱعمارهم بين سنة واحدة و45 سنة، يعانون من جروح خطيرة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.