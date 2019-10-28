“البيطون” يحرم قاطني أكبر حي ببئر الجير من المساحات الخضراء بوهران

يعاني حي “الياسمين 2″، التابع لبلدية بئر الجير بوهران، إنعداما كليا لكافة مظاهر العمران الحديث، رغم تواجده ضمن أحسن مواقع المدينة الجديدة.

فبالرغم من كثافته السكانية، فإن الحي يشهد نقصا فادحا للمساحات الخضراء وفضاءات اللعب والترفيه للأطفال.

بالإضافة إلى طرقات الحي المهترئة وتسرباته المائية، بسبب سوء التسيير وغياب الصيانة اللذان حولاه إلى مجمعات سكنية لم تراع فيها المعايير المعمول بها.

وذلك عقب ظهور مناطق واسعة غلب عليها “البيطون” على حساب المساحات الخضراء، التي تعتبر رئة أي مدينة عصرية ومن أهم عوامل تطوير وتحسين الإطار المعيشي للسكان.

وطالب السكان، بوضع حد لمحاولات مقاولين القضاء على كل ما هو أخضر لتوسيع رقعة البنايات السكنية.

وأكد قاطنو حي”الياسمين 2″، ايداعهم العديد من المراسلات والشكاوى بمكاتب الجهات الوصية على مستوى بلدية ودائرة بئر الجير، للمطالبة بمشاريع تحسين حضري ترقى للمستوى المطلوب.

وذلك بخلق مرافق عمومية والإهتمام أكثر بالمساحات الخضراء، التي تعتبر من مؤشرات الاهتمام بالبيئة، بعيدا عن استفحال غزو الإسمنت.

وطالب المعنيون، بفتح تحقيق في استحواذ مقاولين على عقارات داخل الوسط السكاني للحي، وتحويلها إلى ورشات مفتوحة تفتقر لأي بطاقة تقنية لإنجاز أي مشروع.