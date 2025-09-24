البيع بالمزاد العلني للمحلات.. وكالة عدل تصدر بيانا هاما

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن البيع بالمزاد العلني لـ 97 محل ذا إستعمال تجاري و مهني. منجزة في إطـار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائـنة بحــي 1273/1500 مسكن موقع 03 بتيبازة - ولايــة تيبازة

وأكدت الوكالة في الاعلان الذي نشرته على منصة الفايسبوك أنه للإطلاع أكثر على هذه المحلات سعرها مساحتها. يرجى الضغط على هذا الرابط: https://www.aadl.com.dz/…/pagewilcom_adjudication.php