البيض: حجز أكثر من 4 قناطير من المخدرات وتوقيف 13شخصا من بينهم إمرأة

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية البيض من حجز 4 قناطير من الكيف المعالج على متن شاحنة، وتوقيف 13 شخصا من بينهم إمرأة.

العملية جاءت أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي طيفور بالبيض بدورية عبر الإقليم. لفت إنتباههم شاحنة متوقفة على حافة الطريق، وبعد مراقبة وثائقها الإدارية ظهرت على سائقها علامات الارتباك والخوف. وعند تفتيش الشاحنة تفتيشا دقيقا بواسطة الثنائي السينوتقني. تم العثور على ما يفوق 4 قناطير من الكيف المعالج كانت مخزنة بإحكام داخل مخبأ مهيأ للتهريب.

إستغلالا للموقوف وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بوعلام، تم تمديد الاختصاص إلى عدة ولايات من الوطن. حيث تم التمكن من توقيف باقي عناصر الشبكة. وأسفرت العملية عن توقيف 13 شخصا من بينهم إمرأة، وحجز أكثر من 400 كغ من الكيف المعالج. بالإضافة كذلك إلى شاحنة وخمسة سيارات سياحية ونفعية، 19 هاتف نقال، مبلغ مالي من العملة الوطنية يفوق 135 مليون سنتيم.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوعلام. من أجل جناية التهريب الدولي للمخدرات على درجة من الخطورة التي من شأنها تهديد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية باستعمال وسيلة نقل جناية المتاجرة بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة. بالإضافة كذلك إلى جناية تصدير واستيراد المخدرات بطريقة غير شرعية.

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