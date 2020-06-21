البيّض.. مديرية الصحة تفتح باب التطوّع لمتقاعدي الصحة وخرّيجي مدرسة تكوين شبه الطبي

أعلنت مديرية الصحة لولاية البيّض، اليوم الأحد، عن فتح باب التطوّع للالتحاق بفرق العمل الطبية الميدانية في مستشفيات الولاية.

وأعلمت المديرية في بيانها موظفي قطاع الصحة المتقاعدين، لا سيما الأطباء وشبه الطبيين وكذا خرّيجي مدرسة تكوين شبه الطبي الخاصة بالبيّض، عن فتح باب التطوّع في سبيل تكثيف الجهود للتصدي لوباء “كورونا”.



مضيفة بأن المتطوّعين الراغبين في الالتحاق بالفرق الطبية العاملة ميدانيا عليهم الاتصال بمستشفيات إقليم إقامتهم، على غرار مستشفيات البيّض، الأبيض سيدي الشيخ وبوقطب أو مديرية الصحة والسكان للولاية.