“البي أس جي” يخطط لخطف محرز

عاد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لسباق التعاقد مع الدولي الجزائري، ونجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، وفقا لما أكدته تقارير صحفية فرنسية اليوم الثلاثاء.

وفي هذا الصدد أفادت صحيفة “لو كوتيديان دو سبورت” بأن “البي أس جي” يرغب بشدة في خطف قائد الخضر من المان سيتي.

كما أوضحت الصحيفة الفرنسية، بأن تمديد عقد محرز مع السيتزن. لا يعني شيئا بالنسبة لمسؤولي النادي الباريسي. الذين تحذزوهم من أجل إنهاء صفقة لاعب الخضر.

ورغم إصرار نادي العاصمة الفرنسية، على التعاقد مع الدولي الجزائري، غير أن صحيفة “لو كوتيديان دو سبورت” قالت إن باريس سان جيرمان، غير مستعد لتقديم قيمة 20 مليون أورو، لحسم الصفقة.