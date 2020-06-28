البي أس جي يصطدم بعائق جديد في سعيه للتعاقد مع بن ناصر

الرياضة
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البي أس جي يصطدم بعائق جديد في سعيه للتعاقد مع بن ناصر
بقلم كريم.تيغرمت

تواجه إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عائقا جديدا في سعيها للظفر بخدمات الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، نجم آسي ميلان الإيطالي.

وكشف موقع “le10 sport” الفرنسي، نقلا عن “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، عن تفاصيل جديدة بخصوص الشرط الجزئي لبن ناصر، مع الميلان.

وأوضح ذات المصدر، أن الشرط الجزائي الذي وضعته إدارة الميلان في عقد الدولي الجزائري، والمقدر بـ50 مليون أورو، لا يمكن كسره إلى غاية 2021.

يذكر أن ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، يعد من أبرز المهتمين بخدمات إسماعيل بن ناصر، خلال الفترة الحالية.


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