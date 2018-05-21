البي أس جي يمنح أول فرصة لموهبته الجزائرية والخليفي يسعى لتحصينه

شارك الفرانكو جزائري، ياسين عدلي، رفقة الفريق الأول لنادي باري سان جيرمان الفرنسي، خلال الجولة الأخيرة من الليغ 1.

وأشادت الصحافة الفرنسية، بآداء ياسين عدلي، في أول ظهور له رفقة الفريق الأول، أين دخل بديلا في الدقيقة الـ60، خلال مواجهة نادي كان.

كما أكدت أن الفرانكو جزائري، لفت أنظار العديد من الأندية الأوربية، بالنظر لموهبته الكبيرة، وصغر سنه، ما يجعل منه لاعبا واعدا.

في المقابل، وأمام أطماع الأندية الأوربية، يسعى رئيس مجلس إدارة النادي الباريسي، ناصر الخليفي، لتحصين متوسط ميدانه الصاعد.

حيث أوضحت تقارير فرنسية، أن الخليفي يجهز أول عقد إحترافي لياسين عدلي، لغلق الطريق أمام الأندية المهتمة بخدماته.

يذكر أن بروز ياسين عدلي، يعود إلى الطبعة الأخيرة لمنافستي كأس العالم، وأمم أوروبا (-17)، اللتين لعبتا شهر أكتوبر وماي المنصرم، أين ساهم عبدلي، خلالها في 12 هدف، ما بين صناعة وتسجيل.