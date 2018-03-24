البُرتغال والطوغو يزيدان الضَغط على “مَاجر” !

سيكون الناخب الوطني رابح ماجر، أمام ضغط رهيب خلال الأيام القادمة بداية من مباراة إيران وبعدها البرتغال قبل دخول التصفيات.

لأن أي خطأ في المباراة الودية القادمة في جوان أمام المنتخب البرتغالي من شأنه أن يكون القطرة التي تفيض الكأس.

التعثر أمام البرتغال لن يكون مبررا

خصوصا بعد نجاح المنتخب المصري في الوقوف أمام زملاء كريستيانو رونالدو وكانوا أقرب للفوز لولا هدفي “الدون” في الدقائق الأخيرة.

فإن أي خسارة كبيرة أمام البرتغال في الودية القادمة لن يكون مبررها مستوى هذا الأخير، بل ستكون نتيجة العمل الماضي الذي ميزه 3 مباريات.

الطوغو تعود وقد تصعب مهمة التأهل للكان

وما يزيد من متاعب صاحب “الكعب الذهبي”، هو التحسن الكبير الذي يعرفه منافس الخضر في تصفيات الكان منتخب طوغو.

الذي نجح في العديد من المباريات الودية في الأشهر الماضية آخرها تعادله أمسية اليوم مع ساحل العاج في فرنسا بـ2-2.

يذكر أن زملاء رياض محرز فازوا أول أمس على المنتخب التنزاني برباعية لهدف وبأداء غير مقنع أثار إستياء الجمهور الجزائري.