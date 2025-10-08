عين على الأسرة

التأديب الإيجابي للأطفال.. راحة للآباء.. وسعادة وصحة نفسية في المستقبل

يعاني الآباء كثيرا من عياء وحيرة في معرفة الطريقة الصحيحة لتأديب أولادهم، فضبط النّفس ليس بالأمر الهيّن سواءً أكنت تتعامل مع عويل طفل صغير أو مع مراهق غاضب. ولا يتمنّى أيّ والد أو والدة أن يجدا نفسيهما في مواقف كهذه، ومع ذلك فإن زبدة القول هي أنّ الصّراخ والعنف الجسدي غير مجديان، فليس هناك أطفال سيؤون، بل سلوكيات سيئة أثرت فيهم، لهذا فإن أسلوب التأديب الإيجابي له علاقة وطيدة في تنمية أطفال سويين، وفيما يلي بعض النصائح لذلك:

خصّص وقتاً للاختلاء بطفلك

تعدّ الخلوة أمراً مهماً لبناء أي علاقة جيدة فما بالك حين تكون العلاقة التي نتحدث عنها هي تلك التي تجمعك بطفلك، ومن الممكن أن يكون ذلك لبعض الدقائق من يومك تمارس معه أي نشاط خاص بكما، وتضع جانبا كل مشاغل الحياة، وتنزل إلى مستواهم وتختلي بهم.

الثناء على أفعالهم الحميدة

فالأباء والأمهات غالبا ما يركزون على هفوات أطفالهم، وقد لا نفوّت فرصة للإشارة إليها. وقد يفهم طفلك ذلك على أنه سبيلٌ إلى جذب انتباهك إليه، ما يديم من سلوكياته السيئة بدلاً من أن ينهيها، لكن لا شيء يعطي الأطفال نشوة كالثّناء، فالمديح يجعلهم يشعرون بأنهم يحظون بحبّ أهاليهم وبأنّهم متميّزون، فمن شاء أن يحفّز السلوكيات الحميدة في أولاده عليه أن يقلّل من تعداد هفواته.

أفهم طفلك ما الذي تنتظره منه بالضبط

فإعلامك الطفل بما عليه فعله بالضبط أجدى بكثير من إعلامك له بما هو ممنوع من فعله. فحين تطلب من طفلك ألا يثير الفوضى مثلاً، أو أن يكون مؤدّباً، فإنك تصعّب عليه فهم ما عليه فعله بالضبط. أما الأوامر الواضحة كأن تطلب منه جمع لعبه ويضعها في الصندوق المخصّص لها فهي تفهمه تماماً ما هو المطلوب منه، وتزيد من احتمال استجابته لطلبك.

استخدم عواقب هادئة

بمعنى أن تعطي ابنك الفرصة للقيام بما هو صواب عن طريق شرحك له عن عواقب سوء السلوك التي قد تنتظره، فمثلاً إذا ما أردت أن يتوقف طفلك عن الرسم على الحيطان، فعليك إعلامه بأن عليه أن يكفّ عن فعل ذلك وإلا فإنك ستنهي وقت اللعب المخصص له، فمن شأن هذا أن يعطي أطفالك تحذيراً وفرصة لتغيير سلوكهم في آن معاً.

هذا ويبقى الظروف المعاشة في كل أسرة لها تأثير عن اختيار الأساليب الصحيحة في تأديب الطفل، لكن ما يجب مراعاته هو صغر سنه، وإدراكه المحدود، وستقبله الموعود.

