فيزا.. الجزائريون الأكثر طلبا في هذه البلدان

تشير إحصائيات شنغن إلى أن طلبات التأشيرة “فيزا” كانت الأعلى في البلدان الثلاثة الأولى لهذا العام – فرنسا وإسبانيا وألمانيا. حيث تجاوز عدد المتقدمين علامة المليون، وفقًا لتقارير SchengenVisaInfo.com .

وعلى الرغم من أن بعض الجنسيات تقدم طلبات تأشيرة “فيزا” أكثر من غيرها، إلا أن أكبر المتقدمين إلى الاتحاد الأوروبي بشكل عام هم الهنود والروس والأتراك والسعوديون.

فرنسا

تم تقديم غالبية طلبات التأشيرة إلى فرنسا من قبل مواطنين جزائريين (239,927)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48.9 في المائة عن المغاربة، الذين تبعوهم بعد ذلك بـ 161,045 طلبًا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المواطنين المغاربة من القارة الأفريقية هم أكبر المتقدمين للحصول على تأشيرة لدول شنغن في عام 2022 .

أما البلدان الأصلية الثالثة والرابعة للمتقدمين للحصول على تأشيرة فرنسا في عام 2022 فكانت الهند والمملكة العربية السعودية، مع 138,643 و120,630 طلبًا، على التوالي، بينما تليها تركيا بـ 115,114 متقدمًا.

وتختتم قائمة المتقدمين العشرة الأوائل مع تونس (95,515)، المملكة المتحدة (91,702)، روسيا (64,309)، لبنان (46,072) وكوت ديفوار (45,993). وبغض النظر عن نتائج عام 2022، كان المتقدمون الصينيون هم أكبر المتقدمين للحصول على تأشيرة إلى فرنسا في السنوات الست الماضية وثاني أكبر المتقدمين للحصول على تأشيرة إلى دول شنغن لعام 2022 .

إسبانيا

كان المغاربة هم الأكثر تقدمًا للحصول على تأشيرة إسبانيا في عام 2022، حيث قدموا 201,584 طلبًا. بينما كان الروس، الذين قدموا أكبر عدد من طلبات التأشيرة إلى إسبانيا في السنوات الست الماضية. ثاني المتقدمين بـ 166,893 طلبًا. وكانت ثالث أكبر مجموعة من المتقدمين هم الجزائريون، مع 102,656 طلبًا، في حين قدم الهنود والبريطانيون ما مجموعه 80,098 و61,005 طلبات، على التوالي.

وتتلقى إسبانيا عددًا كبيرًا نسبيًا من طلبات التأشيرة من البلدان الناطقة بالإسبانية. وهذا هو الحال بالنسبة للإكوادوريين. الذين قدموا 58,141 طلبًا. تعد الإكوادور أيضًا أكبر طالبي التأشيرة من قارة أمريكا الجنوبية. في حين أن جمهورية الدومينيكان هي ثاني أكبر مجموعة جنسية تتقدم بطلب من نفس المنطقة. وبالمقارنة مع الجنسيات الأخرى، تحتل الدولة الناطقة بالإسبانية المرتبة التاسعة. بعد المملكة العربية السعودية (43,269) والكويت (29,297). قدمت تركيا ما مجموعه 27.664 طلب تأشيرة إلى إسبانيا لعام 2022. لتختتم قائمة الجنسيات العشر الأولى التي تلقت أكبر عدد من الطلبات لهذا العام.

إيطاليا

كان الروس والأتراك والسعوديون هم الأكثر تقدمًا للحصول على تأشيرات إلى إيطاليا في عام 2022، حيث قدموا حوالي 241.561 طلبًا إجمالاً، في حين كانت بيلاروسيا والهند وجنوب إفريقيا هي الدول الأصلية لـ 36.416 و35.982 و26.730 طالب تأشيرة.

وسجل المتقدمون للحصول على تأشيرة إيطاليا من إيران والكويت 22,519 و18,130 طلبًا إجمالاً، بينما قدم الجزائريون 17,824 طلبًا آخر.