التأشيرة الذهبية شنغن: اكتشف المزايا والفرص

توفر تأشيرة شنغن الذهبية فرصة فريدة للمستثمرين الأجانب الراغبين في الإقامة في أوروبا. يتمتع برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار هذا بالعديد من المزايا.

ما هي تأشيرة الشنغن الذهبية؟

تسمح التأشيرة الذهبية لغير الأوروبيين بالحصول على تصريح إقامة مؤقت مقابل استثمار كبير في إحدى دول منطقة شنغن.

وهذه التأشيرة صالحة لمدة خمس سنوات، ويمكن تجديدها.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يسمح لك بالسفر بحرية داخل 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

لماذا تعتبر اليونان خياراً جذاباً؟

اليونان جذابة بشكل خاص للمستثمرين. حيث تم تحديد عتبة الاستثمار عند 250 ألف يورو، وهي من بين أدنى المعدلات في أوروبا.

وتهدف هذه السياسة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتعزيز الاقتصاد المحلي، لا سيما في الشركات الناشئة والابتكار.

كيف تحصل على التأشيرة الذهبية في اليونان؟

للحصول على التأشيرة الذهبية في اليونان، يجب عليك استثمار ما لا يقل عن 250 ألف يورو.

على الرغم من أن العقارات هي القطاع المفضل تقليديًا، إلا أن الاستثمارات في الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة. أصبحت الآن مقبولة أيضًا. وتسمح هذه المرونة للمستثمرين بدعم الاقتصاد اليوناني أثناء دخولهم قطاع الابتكار.

مميزات تأشيرة الشنغن الذهبية

توفر هذه التأشيرة الإقامة في أوروبا، مما يسمح لك بالعيش والعمل في الاتحاد الأوروبي. ثم تضمن حرية التنقل، وتسهل السفر داخل دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يفتح فرصًا استثمارية، مما يسمح بالاستثمار في قطاعات مختلفة مثل العقارات والشركات الناشئة.

وأخيرا، فإنه يوفر الوصول إلى السوق الأوروبية، واحدة من أكبر الأسواق في العالم.

باختصار، تمثل تأشيرة شنغن الذهبية فرصة نادرة للإقامة في أوروبا مع الاستثمار في مشاريع مثيرة للاهتمام. بفضل عتبة الاستثمار الجذابة، تبرز اليونان كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين.