التأشيرة تعطل انتقال عريبي إلى نيم

ينتظر المهاجم الجزائري كريم عريبي لاعب النجم الساحلي التونسي، تحصله على التأشيرة لدخول الأراضي الفرنسية، وترسيم انتقاله لنادي نيم

وكشفت وشائل إعلام فرنسية، أن إدارة نادي نيم، تنتظر التحاق كريم عريبي، بالفريق، للإعلان رسميا عن الصفقة.

وتأخرت القنصلية الفرنسية، في اصدارة تأشيرة اللاعب السابق لدفاع تاجنانت، قصد تمكينه الإلتحاق بفريقه الجديد.

يذكر أن إدارة نادي نيم، اتفقت على جميع تفاصل صفقة كريم عريبي، لضم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من ناديه النجم الساحلي التونسي، مقابل 800 ألف أورو.