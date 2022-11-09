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قناة النهار

التأشيرة.. مصنع رونو.. اتقان الدارجة وتعلقه بالجزائر.. تصريحات حصرية لسفير فرنسا ترقبوها غدا الخميس

بقلم قناة النهار
التأشيرة.. مصنع رونو.. اتقان الدارجة وتعلقه بالجزائر.. تصريحات حصرية لسفير فرنسا ترقبوها غدا الخميس
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/WfALq
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