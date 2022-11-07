التأكيد على إعادة تفعيل مشروع السوق العربية المشتركة

أكد مشاركون في أشغال المؤتمر 12 للاتحاد العربي لعمال النفط و المناجم و الكيماويات، على “ضرورة إعادة تفعيل مشروع السوق العربية المشتركة”. والتي تهدف إلى “تعزيز التبادل الاقتصادي بين الدول العربية”.

كما أوضح، عماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربي لعمال النفط و لمناجم والكيماويات، لـ”وأج”، أن مشروع السوق العربية المشتركة “يعتبر اتفاقية قديمة بين عديد الدول العربية”. “إلا أنها لم تجسد على أرض الواقع”. مضيفا أن “الهدف منها هو تبادل السلع في كل المجالات بين الدول العربية المنتجة كل في مجال تخصصه”. “لتحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك على مستوى العالم العربي ورفع قيمة العملات العربية”.

في حين، اعتبر رئيس الجامعة النقابية للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري، أن “الأشغال سترافع لأجل إنشاء سوق عربية موحدة”. “من شأنها أن تدعم الشعوب العربية التي تعيش في السنوات الأخيرة صعوبات اقتصادية واجتماعية كبيرة”.

كما أكد السميري أن النقابات العربية تسعى دوما إلى دعم و توحيد الجهود العربية في مجال تطوير العمل النقابي العربي المشترك. وتجسيد روح العمل العربي وتطويره مما سيسمح بتجسيد هذا المشروع .

من جانبه، اعتبر خالد الجود رئيس النقابة العامة للبترول و الكيماويات في الأردن، أن المؤتمر “جاء في الوقت المناسب في ظل المشاكل العديدة”. “التي تواجه المنطقة العربية”. لافتا الى أن هذا اللقاء سيسمح ببحث سبل الاستفادة من مختلف الخبرات الاقتصادية بهدف تنمية سوق عربية مشتركة.

في حين، أضاف الجود أن المؤتمر “العربي بامتياز” سيفتح المجال للنقاش دون حواجز. بهدف وضع استراتيجيات للنهوض بالعمل النقابي العربي الذي يصب في صالح العمال.

للتذكير، فإن هذا المؤتمر الذي سيدوم يومين يحضره حوالي 100 مندوب للنقابات يمثلون 17 دولة عربية. و الذي حمل شعار “تجسيد السوق العربية المشتركة عبر الحوار الاجتماعي”.