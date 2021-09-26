التأكيد على تجسيد كافة مشاريع السكة الحديدية عبر الوطن

أشرف نهاية الأسبوع الماضي، كل من المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، كريم عياش، والمدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الإستثمارات في السكك الحديدية، عز الدين فريدي، على اجتماع تنسيق وعمل.

وأكّد المديران العامان خلال هذا الإجتماع، على أهمية متابعة وتجسيد مشاريع السكة الحديدية عبر كامل التراب الوطني باعتبارها دفعا قويا للنقل بالسكك الحديدية للمسافر والبضائع على حد سواء، والاقتصاد الوطني والتي تتطلب تكاتف جهود الجميع، كل حسب مسؤوليته.

كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى مجموعة من النقاط، أهمها التنسيق ومعالجة مختلف العراقيل التي تعرفها المشاريع خاصة منها، مشاريع تحديث وعصرنة الخطوط المستغلة وكذا مختلف الورشات على المستوى الوطني خاصة من حيث أولوية الاستغلال للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وكذا المشاريع التي تنجز من طرف فروعها.

فيما تم التطرق إلى مختلف أنظمة الإشارة والاتصالات التي سيتم تجهيزها في المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى عدة نقاط تخص الإجراءات الإدارية والتنسيق بين الطرفين.

وعرف الإجتماع حضور المدراء المركزيين ورؤساء المدراء العامون لفروع الشركة (Rail Elect, Infrarail, Setirail, Estel RA, Rail Télécom)، إضافة إلى مدراء المشاريع لوكالة “أنسريف” من مقر مشاريعهم عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.

للإشارة، تتولى الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الإستثمارات في السكك الحديدية (أنسريف) تنفيذ برامج الاستثمارات في السكك الحديدية وضمان متابعتها والإشراف عليها، والسهر على احترام القواعد التنفيذية ومقاييس تصور المنشآت السككية التابعة لمهامها وتهيئتها، بينما تتكفل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية باستغلال وتسيير الهياكل والخطوط السككية بعد استلامها من الوكالة.

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