التأمينات تحقق 131.7 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من 2024 

سجّل قطاع التأمينات خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 ارتفاعا في رقم الأعمال إلى 131.7 مليار دينار، مع أداء جد متميز لنشاط التأمينات ”التكافلية” الناشئة.

وحسب المندوب العام للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، عبد الحكيم براح، في تصريح لـ “وأج”، أكد أنه في نهاية سبتمبر 2024 ”سجل قطاع التأمينات ديناميكية إيجابية، إذ بلغ إجمالي رقم الأعمال 131.7 مليار دج، أي بزيادة قدرها 4.9 بالمئة مقارنة بالفترة من عام 2023″.

وأوضح براح، أن هذه الزيادة كانت مدعومة بارتفاع كبير في القبولات الدولية الناتجة عن نشاط إعادة التأمين + 51.4 بالمئة، والتي حققت رقم أعمال قدره 8.7 مليار دج بين جانفي وسبتمبر.

وأضاف براح أنه حقق التأمين التكافلي، حتى نهاية سبتمبر الماضي، رقم أعمال إجمالي قدره 390.1 مليون دينار، بزيادة قدرها 319.8 بالمئة.

وتخص هذه الزيادة كلا من نشاطي ”تكافل عام” و”تكافل عائلي”، إذ بلغ إجمالي إنجازاتهما 220 مليون دج و170 مليون دينار على التوالي.

كما عرفت التعويضات التي قامت بها شركات التأمين ضد الأضرار انخفاضا بنسبة 9 بالمئة لتصل إلى 43.49 مليار دج على اساس سنوي.

في حين ارتفعت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين على الأشخاص إلى 5.6 مليار دج بين يناير وسبتمبر 2024، بزيادة نسبتها 15.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.