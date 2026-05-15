التأمين على الـ درون والمخاطر السيبرانية للمؤسسات .. شركة SAA تكشف الجديد

كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين (SAA)، يوسف بن ميسية، بأن الشركة أطلقت منتجين جديدين.

وحسب بن ميسية المنتجين يتعلقان بتأمين المسؤولية المدنية لاستعمال الطائرات دون طيار “درون” والتأمين على المخاطر السيبرانية للمؤسسات.

وفي تصريح لـ وأج أوضح بن ميسية على هامش الملتقى الجهوي الذي نظمته الشركة بعنوان “التأمين في خدمة النمو الاقتصادي”، بولاية جيجل، بأن “هذين المنتجين جاءا لمواكبة مختلف التطورات الحاصلة في عالم التكنولوجيا”

وأضاف المسؤول ذاته أن شركة saa “سعت لتقديم منتجات تأمينية جديدة تتوافق والتطور الحاصل في مختلف الميادين”.

كما أكد بن ميسية، بأن شركة saa تواصل جهودها لرقمنة خدماتها بغية تقديم خدمة نوعية ومتميزة من خلال عدد من المنصات على غرار منصة تسيير الكوارث والحوادث وهذا ما يسمح بتقديم تعويضات للمؤمنين بطريقة رقمية ودون ورق وفي أقل وقت، لافتا إلى أن الشركة قدمت تعويضات تقدر قيمتها بـ 19 مليار دينار خلال السنة المنصرمة 2025.