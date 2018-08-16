التأمين على سيارات الجزائرين في تونس بألفي دينار

شركة SAA توفر سيارة بديلة للزبون إذا تجاوزت مدة العطب 3 أيام

سيستفيد الجزائريون المتوجهون إلى تونس عن طريق مركباتهم، سواء في إطار رحلات سياحية أو رحلات علاجية أو زيارات عائلية طيلة أيام السنة، من تخفيضات وخدمات تأمين جديدة على سياراتهم، تتمثل في صيانة سياراتهم وجرها في حالة تعرضت لعطب بالأراضي التونسية مجانا ومن دون دفع أي سنتيم هناك، وخصص هذا العرض أصحاب المركبات المؤمنين لدى الشركة الجزائرية للتأمين أو الراغبين في الحصول على هذا العقد التأميني مقابل قيمة مالية تقدر بـ2400 دينار.

وأطلقت الشركة الوطنية للتأمين saa خدمتها الجديدة مقابل زيادة في قيمة العقد الأولي بقيمة تقدر بـ1700 دج بالنسبة للمؤمنين لديها، أما بالنسبة للزبائن غير المؤمنين لديها والراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة فسيدفعون زيادة تقدر بـ2400 دينار على العقد الإضافي الذي يوفر هذه الخدمة.

وسيكون هذا التأمين متوفرا على مستوى جميع نقاط البيع والوكالات التي يزيد عددها عن 500 وكالة على المستوى الوطني، حيث يوفر المساعدة والجر والقطر لأصحاب السيارات المؤمنة لديها، وذلك في حالة عطب أو حادث مرور أو حريق أو سرقة السيارة خلال تواجد المؤمّن على مستوى كافة النقاط بالتراب التونسي.

وحسبما أكده مدير مصلحة تأمين السيارات، حمزة عربان، فإن الشركة الوطنية للتأمين saa، قد أطلقت خدمتها الجديدة للمؤمنين المتوجهين نحو تونس، وذلك بالشراكة مع كل من شركة «إنتر بارتنر أسيستانس الجزائر» والشركة المركزية لإعادة التأمين ccr.

وأكد ذات المسؤول بأن هذه الخدمة ستوفر إمكانية جر السيارات وقطرها إلى مكان التصليح في حالة وقوع حادث مرور أو عطب ميكانكي، مع إمكانية الاستفادة من سيارة بديلة إذا اقتضى تصليح السيارة المؤمنة في أجل يتجاوز 3 أيام، حيث تأخذ الشركة على عاتقها كل الخدمات.

كما يمكن للزبائن المؤمنين أن يستفيدوا من خدمات النقل إلى غاية الحدود الجزائرية في حال تم سرقة سياراتهم، وكذا تقديم المساعدة للقيام بكل الإجراءات الإدارية الضرورية.

وفي سياق ذي صلة، قال سايس ناصر، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، إن عدد المركبات المؤمنة لدى مصالح شركته هي 320 ألف مركبة من بينها 121 ألف تغادر سنويا نحو الأراضي التونسية، وهو ما جعل الشركة الوطنية تعمل على إطلاق هذه الخدمة خاصة مع إمكانية توفيرها لزبائن آخرين من غير المؤمنين لديها.

خاصة وأن عدد الجزائريين الذين يزورون تونس سنويا يقد بحوالي مليوني سائح سنويا، وهو ما يؤكد أن سوق التأمين للجزائريين في الخارج هو سوق ناجح بامتياز.

كما كشف ذات المتحدث بأن الشركة الجزائرية للتأمينات قد حققت رقم أعمال يقارب 2700 مليار سنتيم سنة 2017، أي ما يعادل نسبة 22 ٪ من السوق الوطنية من سوق التأمين الجزائرية، كما حققت ربحا صافيا يقدر بـ300 مليار سنتيم خلال نفس السنة.

كما أن رأس مالها تجاور 3500 مليار سنتيم، وتم خلال سنة 2017 تعويض ما قيمته 1500 مليار لصالح الزبائن المؤمنين في إطار فرع الشركة للتأمين على المركبات.

وتعزم الشركة الوطنية للتأمين حسب المسؤول الأول عنها بتوسيع استثماراتها لعدة قطاعات على غرار الصحة، التأمين على المنشآت الصناعية وقطاع المحروقات.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين بأن شركته بالتنسيق مع شركات تأمين عمومية، تعتزم إقامة مجمع جزائري للخبرة على الحوادث، حيث سيعمل على إجراء الخبرة في سوق التأمين على الطائرات، وباقي الخبرات والأسواق التي تتطلب خبرة أجنبية.