التأمين عن البطالة.. وضع سجل الشكاوي تحت تصرف المواطنين

أعلن، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، “CNAC” أنه وضع سجل للشكاوي تحت تصرف جميع المواطنين. وهذا على مستوى كافة الوكالات الولائية للصندوق.

كما أشار “CNAC” إلى أن السجل يسمح للمواطنين، بالتعبير عن انشغالاتهم أو تقديم شكاوي، واقتراحات أو ملاحظات.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها 11، وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا.

ووفق المرسوم التنفيذي رقم 22-70 الذي أمضى عليه الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، والذي يحدد كيفيات وقيمة منحة البطالة بالإضافة إلى الالتزامات. يشترط في المستفيد أو طالب منحة البطالة أن تكون جنسيته جزائرية ومقيما بالجزائر وسنه ما بين 19 و40 سنة. ويتوجب على طالب منحة البطالة أن يكون مسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ولكي يستفيد طالب المنحة يجب أن لا يتوفر على أي دخل مهما كانت طبيعته، كما عليه أن يبرر وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية. ويتوجب عليه ألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني.

بالإضافة إلى عدم استفادته من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات، والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية.

وفي حال كان طالب المنحة متزوجا، فإنه يشترط أن لا يكون الزوج او الطرف الثاني يستفيد من أي دخل مهما كانت طبيعته.

ويستفيد كذلك من هذه المنحة، المـحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا يتوفرون على دخل. ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. وهذا بغض النظر عن بعض الأحكام ولا يخضع الأشـخاص المذكورون فـي الفقرة الأولى أعــلاه، لـشـرط أجــل 6 أشهر.

وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكّلف بالعمل والتشغيل. وكذا وزير العدل والوزير المكّلف بالمالية.