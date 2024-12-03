التأهيل الجامعي.. تفعيل منصة “Progres” لاستقبال ملفات الأساتذة

تم اليوم تفعيل منصة بروغرس للتأهيل الجامعي، قصد الشروع في إيداع الملفات من قبل الأساتذة الجامعيين.

ووضغت وزارة التعليم العالي والبخث العلمي جملة من الشروط على الأساتذة المترشحين، أين اشترطت أن يكون الأستاذ من صنف “ب” ولديه على الأقل 3 سنوات خبرة. كما أكدت أن التقييم يكون على أساس النقاط التي يتحصل عليها الأستاذ وليس عن طريق المناقشة.

وحسب المرسوم الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن براءة الاختراع تكون ضمن الملف الذي يقدمه الأستاذ. كما تم تحديد 15 يوماً لدراسة قبول الملف من عدمه من قبل لجان مختصة.

وجاء هذا المرسوم لتسهيل المعايير و الإجراءات الخاصة و المتعلقة بالتأهيل الجامعي. حيث سيتم العمل بسلم تنقيط بدل المناقشة. وذلك بتقديم الأستاذ ملف يعتمد على تقييم الأنشطة البيداغوجية و التي أعطيت لها الأهمية الكبرى. حسب تصريحات وزير التعليم العالي و البحث العلمي، إضافة إلى الأنشطة الإدارية.

وحسب المعلومات المستقاة، فان ملف التاهيل الجامعي يتكون من مقرر التثبيت في الرتبة. شهادة عمل حديثة. نسخة من الشهادة الجامعية المحصل عليها ونسخة من أطروحة الدكتوراه.

نشر مقال علمي في مجلة محكمة

ومن الوثائق أيضا مجموع أعمال المترشح للتأهيل الجامعي، لاسيما مقال علمي أو منشور علمي نشر بعد مناقشة أطروحة الدكتوراه في مجلة علمية معترف بها وذات لجنة قراءة. وكذا المداخلات العلمية في المؤتمرات والندوات العلمية. إن وجدت مرفقة بشهادة المشاركة وكذا المؤلفات العلمية وبراءة الاختراع.

ويودع الأستاذ الباحث ملف ترشحه في ثماني نسخ لدى الهيكل المكلف بالتاهيل الجامعي في المؤسسة التي يمارس بها نشاطه. والتي تسلمه حالا وصل ايداع بعد مراقبة المطابقة التنظيمية للملف.

ويتوجب على المؤسسة الجامعية التي يمارس بها نشاطه عندما تكون غير مؤهلة لتسليم التاهيل الجامعي، إرسال ملف الترشح الى مؤسسة جامعية أخرى في ميدان اختصاص المترشح في أجل ثمانية أيام .

ويودع الباحث الدائم ملف ترشُحه في 8 نسخ لدى المؤسسة التي يمارس بها نشاطه. والتي تسلمه حالا وصل إيداع بعد مراقبة المطابقة التنظيمية للملف.

هذا ويتعين على الهيئات العلمية المعنية خلال أجل 15 يوما ابتداءً من تاريخ استلام الملف من طرف وحدة التعليم والبحث و اقتراح ثلاثة مقررين متخصصين لكل مترشح، يكون أحدهم من خارج المؤسسة.