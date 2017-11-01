التئم الجمْع ونوفمبرالنصر

بعد سنين من المعاناة والألم والموت والدمار،جاءت الإنتفاضة،من خيرماأنجبت هذه الأرض ،كان عزاءههم الوحيد أن تُشرق عليهم شمس الحرية.

ذات ليلة …التئم الجمع على التخطيط ، ولأن كسر قيود العبودية لاتستحق غير الحديد.

فـ23 أكتوبر1954،كان الزمن الفاصل،واللحظة القاطعة،التي من خلالها توحّدت القلوب والعقول،على أنّ مايقابل السيف إلا السيف،أوَ ليس الموت دون الشرف كرامة.

قرارفي تاريخ الجزائر،اتخذته الجماعة الستة المنقوش أسماؤها بالدماء، التي ستظل راسخة في الأذهان جيلا بعد جيل،لثتوارتها على مدى الحياة.

“ديدوش مراد، رابح بيطاط، العربي بن مهيدي، كريم بلقاسم، محمد بوضياف، ومصطفى بن بولعيد”

هؤلاء غيّروا بفضل حنكتهم وايمانهم الكبير مصير أمّة كاملة،واستطاعو أن يلقّنوا العدو درسا في العزيمة والإرادة الوطنية التي لاتُقهر .

نعم،إن يوم 23أكتوبر 1954 الإجتماع الخالد الذي بحث فيه الجماعة عن تفاصيل اندلاع الثورة، متى وكيف وماهي كلمة السرالجامعة.

وبعد تخطيط دقيق واتفاق تام، أخذ الأبطال صورة لهم ظلت أجمل ذكرى لنا …

ففي كل حرف من نوفمبر فصلا من فصول البطولة والإباء .