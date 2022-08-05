“التابلات” إلزامية لتلاميذ الطور الابتدائي

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بتوفير أدراج في المؤسسات التربية حتى يتسنى للتلاميذ استعمالها في وضع اللوحات الإلكترونية والكتب من أجل تخفيف وزن المحفظة.

وحسب التعليمة التي تحوز “النهار” على نسخة منها، فإنه من الضروري استخدام اللوحات الإلكترونية في المؤسسات التربوية وفي المنازل كإجراء رأت الوزارة أنه الأحسن لتخفيف وزن المحفظة لتلميذ الابتدائي.

وطالبت الوزارة من كافة أساتذة الطور الابتدائي، بضرورة إنشاء مكتبات داخل الأقسام، يتم استغلالها لتخزين الأدوات والكتب المدرسية التي لا يحتاجها التلميذ خلال المراجعة المنزلية، وذلك بهدف تخفيف وزن المحافظ، تطبيقا لمشروع تخفيف ثقل المحفظة المدرسية، من خلال تقليص عدد صفحات الكتب المدرسية واتباع رزنامة أدوات خاصة لكل صف دراسي.

هذا ويعدّ تخفيف وزن المحفظة من الملفات الرئيسية التي يحرص عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شخصيا، ويوليها أهمية قصوى، وبما أن ثقل الكتاب هو مصدر ثقل المحفظة، ذكّر وزير التربية بمجموعة من الإجراءات التي سيتم تطبيقها ابتداءً من السنة الدراسية المقبلة، والتي من شأنها أن تخفّف من ثقل المحفظة، أهمها دمج المواد العلمية والأدبية في الطور الابتدائي في كتابين فقط.