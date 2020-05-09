التاريخ الإسلامي.. حدث في مثل هذا اليوم 16 رمضان

شهد شهر رمضان الكريم على مر العصور الكثير من الأحداث التي كان لها تأثيرها على التاريخ الإنساني، ففي مثل هذا اليوم، وقعت أحداث كثيرة غيرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث.

في مثل هذا اليوم من 2 هجري، وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين إلى بدر، وإذا بقريش قد سبقوهم إليها، وقد نزلوا بالعدوة القصوى من المدينة، وهو الجانب الجنوبي من بدر، فنزل النبي وأصحابه بالعدوة الدنيا من المدينة، وهو الجانب الشمالي من بدر، استعدادًا للموقعة الحاسمة بين الطرفين.

وفي مثل هذا اليوم من 385 هـ، الفاطميون ينادون في القاهرة لكل من كان من أهل السلاح أن يخرج ليأخذ الرزق الكثير، وذلك لحشد العساكر لحراسة النواحي البعيدة من الشام بعد أن تفاقم تهديد الروم البيزنطيين للبلاد الشامية.

وفي 16 رمضان 394هــ، قام الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله بعزل القاضي الحسين بن النعمان بعد أن تضايق من علو نفوذه واستكباره، وولّي مكانه في القضاء عبد العزيز بن النعمان الذي نزل في موكب عظيم إلى جامع عمرو بن العاص.

وفي مثل هذا اليوم من 409هـ – قام المسلمون في كشمير بالصيام لأول مرة، وذلك بعد أن زحف القائد محمود بن سبكتكين الغزنوي إلى تلك البلاد لفتحها.

وفي 16 رمضان 1061هـ، تم اغتيال السلطانة كوسم مهبيكر، إحدى أشهر النساء في التاريخ العثماني عن عمر يناهز 62 عامًا دون تحديد هوية القاتل.

وفي مثل هذا اليوم من 1213 هـ -تم مطاردة نابليون بونابرت للمماليك في العريش ثم اندحاره أمام عكا.