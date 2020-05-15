التاريخ الإسلامي.. حدث في 22 رمضان

شهد شهر رمضان الكريم على مر العصور الكثير من الأحداث التي كان لها تأثيرها على التاريخ الإنساني، ففي مثل هذا اليوم، وقعت أحداث كثيرة غيّرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث.

في مثل هذا اليوم 1 هـ بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إرسال السرايا النبوية لتحقيق بعض الأهداف الإسلامية، منها: سرية سيف البحر وكان على رأسها حمزة بن عبد المطلب، وسرية رابغ وكان على رأسها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وسرية الخرار وكان على رأسها سعد بن أبي وقاص.

في مثل هذا اليوم من 8 هـ – وقعت غزوة الطائف بين 12 ألف من المسلمين بقيادة الرسول وقبيلة ثقيف وبعض الفارين من هوازن، وهدفت الغزوة إلى فتح الطائف والقضاء على قوات ثقيف وهوازن الهاربة من غزوة حنين.

في 22 رمضان 559هـ، حقق المسلمون نصرًا على الفرنجة في معركة حارم بقيادة السلطان نور الدين زنكي.