التاريخ الإسلامي.. حدث في 28 رمضان

شهد شهر رمضان الكريم على مر العصور الكثير من الأحداث التي كان لها تأثيرها على التاريخ الإنساني، ففي مثل هذا اليوم، وقعت أحداث كثيرة غيّرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث.

في مثل هذا اليوم من شهر رمضان، بويع الحاكم بأمر الله الفاطمي بالخلافة بعد موت أبيه العزيز ، وحين مات أبوه كان الحاكم طفلا يلعب فوق الشجرة في دار في بلبيس، فجاء إليه برجوان وأمره بالنزول من على الشجرة فرفض فقال له برجوان : انزل ويحك الله فينا وفيك، وانزله ووضع على رأسه العمامة والجوهر وقبل الأرض بين يديه وقال : سلام الله عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، وخرجوا به إلى الناس فسجدوا له جميعا وفق الطقوس الفاطمية فى تأليه الخليفة، وسلموا عليه بالخلافة .

في 28 رمضان 415 هـ ، في خلافة الظاهر بالله الفاطمي جهز الوزير الجرجرائي سماط العيد على العادة وفيه مائتا قطعة من التماثيل السكر وسبعة قصور كبار من السكر ، وشق البلد في موكب هائل بالجنود والطبالين والمغنيين .

في 28 رمضان 558 هـ ، بعد تسعة أشهر من تولي شاور الوزارة للخليفة الفاطمي العاضد ثار عليه ضرغام يوم الجمعة 28 رمضان 558 ، وحدثت بينها موقعة قتل فيها ابن لشاور وأخ له . فهرب شاور من القاهرة للشام ، ونهب ضرغام داره ودور أولاده وأتباعه .

في 28 رمضان 843 هـ ، تم تعيين ابن الطبلاوي نقيبا للجيش في سلطنة جقمق.