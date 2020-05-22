التاريخ الإسلامي.. حدث في 29 رمضان

شهد يوم التاسع والعشرون من شهر رمضان الكريم منذ سنوات العديد من الاحداث الاسلامية.

في 29 رمضان لسنة 13هـ وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، انتصرت جيوش المسلمين بقيادة المثنى بن حارثة على الفرس في معركة البويب بأرض العراق التي ردت الاعتبار للمسلمين بعد هزيمتهم في معركة الجسر أمام الفرس.

في 29 رمضان عام 699هـ. حدثت موقعة الخازندار، والّتي تُسمَّى (مرج الصفر) وقعت في سوريا شمال شرق حمص ، بين المماليك بقيادة الناصر محمد بن قلاوون ومغول الإلخانات بقيادة محمود غازان. انتهت بانتصار المغول على المماليك بسبب صغر حجم جيش الأخير ونقص استعداداته.

وفى مثل هذا اليوم لسنة 716هـ ، توفي السلطان المغولي محمد أولجايتو، من مشاهير سلاطين الدولة الإيلخانية، تولى الحكم بعد أخيه السلطان محمود غازان، وشهد عهده إقبال المغول على الدخول في الإسلام ويعد عصره من أزهى عصور الإيلخانيين في العراق وإيران، ومن أعظم إنجازاته إنشاء مدينة “سلطانية”.

وفى 29 رمضان لسنة 1051هـ ـــ ولد السلطان محمد الرابع بن إبراهيم الأول، السلطان التاسع عشر في سلسلة سلاطين الدولة العثمانية. حكم فترة طويلة بلغت نحو أربعين عامًا، شهدت فيها الدولة فترات من الازدهار والهبوط، وفي عهده تم حصار “فيينا ” الثاني لكنها لم تسقط، وبرزت أسرة آل كوبريللي المشهورة في التاريخ العثماني.

وفى مثل هذا اليوم لسنة 1240هـ ، اقتحم إبراهيم باشا قائد الجيوش المصرية، والذى أرسله محمد على باشا، والى مصر، لنجدة الجيوش العثمانية في اليونان، التي اشتعلت بالثورة ضد العثمانيين، فى مدينة نواترين بعد حصار شديد.

في 29 رمضان 1405هـ . قام الأمير سلطان بن سلمان برحلة إلى الفضاء على متن المكوك الأمريكي ديسكفري، واستمرت الرحلة أسبوعاً، وسلطان من مواليد 1375هـ الموافق1956م بالسعودية، وعمل بالقوات الجوية، حتّى تقاعده 1996م، واتجاهه بعدها إلى الأنشطة الخيرية والاجتماعية.

نشبت يوم الـ29 من رمضان معركة شذونة أو وادي لكة بين المسلمين بقيادة طارق بن زياد والقوط بقيادة لذريق، وكان النصر فيها حليف المسلمين، وقد هيأ هذا النصر أن يدخل الإسلام إلى إسبانيا، وأن تظل دولة مسلمة ثمانية قرون.